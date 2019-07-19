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Бокс

Бой Курбанов - Соро за титул чемпиона мира WBA отменен из-за проблем с визой у россиянина

Поединок должен был состояться в субботу во Франции
Магомед Курбанов Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Магомед Курбанов
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Поединок между российским боксером Магомедом Курбановым и французом Мишелем Соро отменен из-за проблем с визой у россиянина. Об этом ТАСС сообщил тренер российского спортсмена Мирхаким Сабуров.

Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе должен был пройти в субботу в Марселе.

"Бой не состоится. Проблемы с визой. Визу дали только в день взвешивания", - сказал Сабуров.

В активе 23-летнего Курбанова 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. На счету 31-летнего Соро 33 победы (22 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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