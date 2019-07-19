Проигрыш в финале чемпионата мира стал для шпажиста Биды кляксой в конце турнира

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Проигрыш в финале чемпионата мира по фехтованию в Будапеште смазал российскому шпажисту Сергею Биде красивую картину, которую он старательно рисовал в течение всего индивидуального турнира. Таким мнением спортсмен, ставший серебряным призером турнира, поделился с журналистами.

В финале 26-летний российский спортсмен уступил 21-летнему венгру Гергею Шиклоши со счетом 14:15. Бронзовыми призерами стали итальянец Андреа Сантарелли и украинец Игорь Рейзлин.

"Я недоволен, последний бой смазал всю картину, что я так красиво рисовал весь день, он остался кляксой на моих эмоциях. В конце поединка при счете 13:10 в мою пользу было ощущение, что я цепляюсь за ниточку, а она все обрывается, делаю три укола, соперник сравнивает, делаю снова - снова сравнивает. В течение дня я с этим справлялся, но в конце это уже не удалось", - рассказал Бида.

"Но это первое мое личное серебро в жизни на международной арене, и в любом случае - это большой опыт. Буду исправлять свое фехтование", - отметил шпажист.