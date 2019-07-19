Матч "Динамо" - "Рубин" был выбран для использования VAR по организационным аспектам

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Выбор в пользу матча между московским "Динамо" и казанским "Рубином" в качестве первой встречи чемпионата России по футболу, в котором в онлайн-режиме будет использоваться система видеоассистента рефери (VAR), был сделан из организационных соображений. Об этом ТАСС рассказал руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин.

Встреча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Динамо" и "Рубином" состоится 21 июля, ее начало запланировано на 19:00 мск. В первом туре VAR функционировал только в режиме офлайн на игре между московским "Локомотивом" и "Рубином" (1:1). До сих пор система не использовалась в матчах РПЛ в онлайн-режиме.

"По организационно-логистическим причинам нам нужен был матч, который состоится в воскресенье в Москве, соответственно, выбор пал на матч "Динамо" - "Рубин", - сказал Калошин.

Глава проекта по внедрению системы VAR в России отметил, что больше одного матча с системой во втором туре не планировалось. "Речь шла о том, чтобы во втором туре использовать VAR только в одном матче, - пояснил он. - Будет ли на первых порах система только в Москве? Посмотрим, сейчас все мысли о воскресном матче. От того, насколько качественно он пройдет со всех точек зрения, зависит дальнейшая судьба по частоте использования VAR в России".

Видеоассистентами главного арбитра на матч были назначены Василий Казарцев и Михаил Вилков, главным арбитром на игру между "Динамо" и "Рубином" назначен Виталий Мешков из Дмитрова. "Сейчас задача заключается в том, чтобы на этой встрече все было на оптимальном уровне. То есть, не хуже, чем весной. Это касается как организационных аспектов, так и спортивной составляющей, то есть работы всех шести арбитров, которые будут судить матч "Динамо" - "Рубин", - добавил Калошин.

"До введения в строй VAR-центра, который, надеюсь, позволит начать использовать систему на всех матчах тура, заявка должна подаваться на каждую игру отдельно, потому что речь идет о так называемых сингл-матчах", - отметил он.

Мировая и российская практика использования VAR

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России сезона-2018/19, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.