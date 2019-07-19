Рапиристка Дериглазова рада после неудачи на ЧМ-2018 снова стать сильнейшей в мире

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в фехтовании на рапире Инна Дериглазова счастлива после неудачи на прошлогоднем мировом первенстве в Уси снова стать чемпионкой мира. Об этом Дериглазова, завоевавшая для сборной России на чемпионате мира в Будапеште первое золото, рассказала журналистам.

В финале 29-летняя российская спортсменка одержала победу над 25-летней француженкой Полин Ранвье со счетом 15:11. Бронзовыми призерами стали итальянки Элиза ди Франчиска и Арианна Эрриго.

"Это был насыщенный и плодотворный день, я рада, что мне в третий раз удалось завоевать личное золото чемпионата мира. Рада, что закончила личный турнир на победной ноте, показала неплохое фехтование. Я помню свое прошлогоднее поражение на чемпионате мира в Уси, поэтому для меня это золото было очень важно, я этот чемпионат год ждала", - рассказала Дериглазова.

"Я сегодня вдвойне рада, ведь мне удалось принести нашей сборной первое золото. Надеюсь, медалей будет еще много и в других видах оружия. Тем более, что впереди у нас командные соревнования", - рассказала Дериглазова.