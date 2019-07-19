Папоротный: сборная России по пляжному футболу дебютировала на "троечку"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу провела первый матч европейского квалификационного турнира против команды Германии на "троечку". Таким мнением поделился с журналистами после встречи игрок сборной России Артур Папоротный.

В стартовом матче отборочного турнира к чемпионату мира сборная России по пляжному футболу обыграла команду Германии со счетом 6:2. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Лучшие пять команд по итогам соревнований получат путевку на мировое первенство.

"Для нас сейчас все игры важные, надо находить свою оптимальную игру после неудачи в Минске. Тем более, это первая игра, хороший соперник, многие говорят, что у нас слабая игра, но это не так, - заявил Папоротный. - Надо играть каждый матч и настраиваться на более серьезных соперников, потихонечку подходить почти в идеальном состоянии ко второй стадии плей-офф".

"Тяжело в дождь на самом деле - мяч скользкий, липкий, в песке весь, барханы такие, глубокий достаточно песок, но это пляжный футбол, такие реалии, надо играть и не обращать внимания. Сегодня сыграли на троечку с плюсом, все равно были какие-то огрехи, ошибки. Но на то он и первый этап, где все можно подкорректировать, подшлифовать, надеемся, дальше лучше будет", - добавил игрок.

Соревнования завершатся 27 июля. Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).