Рапиристка Дериглазова довольна результатами работы над ошибками после ЧЕ в Дюссельдорфе

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка рапиристка Инна Дериглазова довольна результатами проделанной после чемпионата Европы в Дюссельдорфе работы над ошибками, которая позволила ей выиграть чемпионат мира в Будапеште. Об этом фехтовальщица рассказала ТАСС после успешного выступления в столице Венгрии.

В финале мирового чемпионата 29-летняя российская спортсменка одержала победу над 25-летней француженкой Полин Ранвье (15:11). На пути к финалу россиянка выиграла у итальянки Элизы ди Франчиски (15:13), которая месяцем ранее не дала Дергиглазовой встать на первую ступень пьедестала почета в личном первенстве турнира в Дюссельдорфе.

"Не могу сказать, что мне было принципиально выиграть у ди Франчиски, ведь любого соперника надо уважать, - отметила Дериглазова. - Но я рада, что взяла реванш в тяжелом и упорном бою. Значит сделала определенные выводы после того проигрыша, в итоге у меня все получилось".

Золотая награда Дериглазовой стала для сборной России первой на чемпионате мира в Будапеште. Ранее серебряную награду в индивидуальных соревнованиях завоевал шпажист Сергей Бида. Дериглазова в пятый раз завоевала золотую награду на чемпионатах мира (3 - в личных турнирах, 2 - в командах).