Никоноров: сборной России по пляжному футболу важно было не пропустить в матче с немцами

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футболистам сборной России было важно не пропустить в дебютном матче европейского квалификационного турнира по пляжному футболу против сборной Германии. Об этом заявил журналистам после игры игрок сборной России Борис Никоноров.

В стартовом матче отборочного турнира к чемпионату мира сборная России по пляжному футболу обыграла команду Германии со счетом 6:2. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Лучшие пять команд по итогам соревнований получат путевку на мировое первенство.

"Неприятно в первую очередь пропускать голы - самое главное играть "на ноль" сзади, впереди-то мы забьем. Есть и положительные, и отрицательные моменты, будем работать над ошибками и усиливать наши сильные стороны, - заявил Никоноров. - Результат достигнут, есть три очка, но самое важное - отобраться на чемпионат мира. Количество болельщиков не удивило, но хотелось бы от всей души поблагодарить всех людей, которые приехали сюда на стадион в такую погоду, а также тех, кто смотрел у экранов телевизоров, уделил свое время нам".

Никоноров отметился хет-триком, забив на 4-й, 15-й и 31-й минутах. "Я максималист, у меня такая философия, что где забил три, то можно забить четыре. Конечно, я доволен, но есть моменты, где я принимал неправильные решения. Хорошо, что я их знаю и буду над ними работать", - добавил он.

Соревнования завершатся 27 июля. Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).