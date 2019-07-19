Союз регби Грузии: регбисты Грузии и России уважают друг друга, несмотря на отмену матча

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Регбисты Грузии и России относятся друг к другу с уважением и находятся в прекрасных отношениях. Об этом в пятницу заявил президент Союза регби Грузии Гоча Сванидзе в интервью грузинскому информационному агентству "Интерпрессньюс", комментируя решение Федерации регби России (ФРР) отменить товарищеский матч в Тбилиси из соображений безопасности.

ФРР в пятницу сообщила об отмене товарищеского матча между сборными Грузии и России по регби, который должен был пройти 27 августа в Тбилиси. Причиной отмены игры послужила напряженная политическая обстановка в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне скандала с российской делегацией. Товарищеский матч должен был быть подготовительным для обеих сборных к Кубку мира по регби, который состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии.

"Я подчеркиваю, что в Грузии любой международный матч на любом уровне состоится в безопасной среде. Я не хочу анализировать действия россиян. Мы уважаем друг друга, у нас хорошие отношения. Это решение уже их проблема, однако она стала и нашей, потому что нам предстоит найти соперника", - сказал Сванидзе.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.