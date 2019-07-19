Российские футболисты выиграли чемпионат мира среди лиц с церебральным параличом

ТАСС, 19 июля. Сборная России обыграла команду Украины со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу среди лиц с церебральным параличом (ЦП). Турнир прошел в испанской Севилье.

Голы в составе сборной России забили Георгий Албегов (23-я минута), Дмитрий Миненко (33) и Ника Миракишвили (45). У команды Украины отличился Сергей Баденок (30+2).

Сборная России заняла первое место в группе D, победив во всех трех встречах. В четвертьфинале российские футболисты разгромили команду Аргентины (5:0), а в полуфинале оказались сильнее англичан (3:0).

Российская команда в шестой раз выигрывала золото чемпионата мира, ранее российским футболистам удавалось подобное достижение в 1998-м, 2005-м, 2007-м, 2011-м и 2015-м. По этому показателю сборная России превзошла команду Украины, в активе которой пять побед на мировом первенстве.

Футбольные матчи среди лиц с ЦП проводятся в формате "7 на 7" на поле размером 75х55 м, ширина ворот - 5 м, высота - 2 м. Матч состоит из двух таймов по 30 минут. Чемпионат мира среди лиц с ЦП проводится с 1982 года.

Чемпионат мира в Севилье завершится 19 июля.