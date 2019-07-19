Бывший футболист "Спартака" Зе Луиш забил первый мяч за "Порту"

ТАСС, 20 июля. Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш, который в начале июля стал футболистом португальского "Порту", забил первый мяч в составе новой команды в товарищеском матче против испанского "Бетиса". Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, одиннадцатиметровые удары точней исполнили игроки "Порту" - 5:4.

"Бетис" вышел вперед на 13-й минуте матча благодаря голу нападающего Хуанми. Зе Луиш отличился на 31-й минуте встречи, сравняв счет.

"Спартак" объявил о переходе 28-летнего футболиста в "Порту" 2 июля. Подробности сделки между клубами не разглашались.

Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 по 2019 год. За это время он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, забил 35 мячей и сделал 25 голевых передач. Вместе с командой форвард из Кабо-Верде выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17 и Суперкубок России (2017).