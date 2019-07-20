{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" объявил о подписании контракта с хоккеистом Трубой

Срок соглашения рассчитан на семь лет
Джейкоб Труба AP Photo/Nick Wass
Описание
Джейкоб Труба
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 20 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" подписал контракт с американским защитником Джейкобом Трубой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения с 25-летним защитником рассчитан на семь лет. Зарплата Трубы составит $8 млн в год. Хоккеист был обменян из "Виннипега" 18 июня. Канадский же клуб получил защитника "Рейнджерс" Нила Пионка и право выбора в первом раунде драфта 2019 года (№20).

Труба стал самым результативным защитником "Виннипега" в прошедшем сезоне. Он набрал 50 (8 шайб + 42 передачи) очков в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету одна результативная передача.

"Виннипег" уступил в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли будущему обладателю трофея "Сент-Луису" со счетом 2-4. "Рейнджерс" в плей-офф не попал, заняв 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Мировой футбол
Бывший футболист "Спартака" Зе Луиш забил первый мяч за "Порту"
Встреча против испанского "Бетиса" завершилась победой португальского клуба в серии пенальти со счетом 2:1
Читать полностью