Хет-трик Ибрагимовича помог "Лос-Анджелес Гэлакси" победить "Лос-Анджелес"

ТАСС, 20 июля. Клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 3:2 в дерби обыграл "Лос-Анджелес". Хет-триком в составе хозяев поля отметился капитан команды Златан Ибрагимович.

37-летний шведский футболист забил мячи на 8-й, 56-й и 70-й минутах. Стоит отметить, что Ибрагимович принес своему клубу волевую победу, так как счет во встрече открыл форвард "Лос-Анджелеса" Карлос Вела, реализовавший пенальти на четвертой минуте. В концовке матча мексиканский нападающий оформил дубль, забив на седьмой добавленной ко второму тайму минуте, однако от поражения команду это не спасло.

"Лос-Анджелес Гэлакси" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков после 21 матча. Лидирует "Лос-Анджелес", имеющий в своем активе 46 очков за аналогичное количество встреч.

В текущем сезоне MLS Ибрагимович сыграл в 17 матчах. На счету нападающего 16 голов и три результативные передачи. Вела лидирует в списке бомбардиров, в активе форварда 21 забитый мяч и 12 ассистов.