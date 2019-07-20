Врачи в США проводят трепанацию черепа получившему отек мозга после боя боксеру Дадашеву

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Врачи проводят трепанацию черепа российскому боксеру Максиму Дадашеву, у которого был диагностирован отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. Об этом ТАСС сообщил представитель Дадашева.

Бой проходил на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) в ночь на субботу. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После поединка Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание. Россиянина доставили в больницу, где ему диагностировали тяжелый отек мозга.

"Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева, - сказал собеседник агентства. - Проводят трепанацию черепа".

28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России. 27-летний Маттиас имеет в активе 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.