"Рубину" не придется переносить из Казани следующий домашний матч

ТАСС, 20 июля. Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и грозненским "Ахматом" состоится на Центральном стадионе в Казани. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе "Рубина".

Ранее издание "Бизнес-онлайн" сообщило о том, что встреча может пройти на стадионе "Нижний Новгород" из-за того, что руководство "Рубина" не успевает подготовить необходимые документы для оформления новой лицензии Центрального стадиона. Основной стадион "Рубина" "Казань-Арена" пока недоступен для команды из-за проведения там чемпионата мира по профессиональному мастерству World Skills.

"Все нормально, матч пройдет на Центральном стадионе. Сейчас есть некоторые рабочие моменты, которые будут решаться в плановом режиме", - заявил собеседник агентства.

В первом туре РПЛ "Рубин" сыграл вничью с "Локомотивом" (1:1) на выезде. Во втором туре казанский клуб 21 июля в гостях встретится в Москве с "Динамо".