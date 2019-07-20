Саблистки Егорян и Позднякова не смогли выйти в 1/16 финала ЧМ по фехтованию

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Российские саблистки Яна Егорян и София Позднякова не смогли пробиться в 1/16 финала на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Будапеште.

Егорян в поединке первого раунда уступила румынке Бьянке Паску (13:15), которая в 1/16 финала встретится с россиянкой Ольгой Никитиной, победившей француженку Каролин Кероли (15:13). Позднякова, посеянная на турнире под третьим номером, проиграла канадке Габриэлле Пэйдж (9:15). Софья Великая в поединке первого раунда победила японку Чику Аоки (15:10), в 1/16 финала она встретится с Чань Инь Фэй из Тайваня.

25-летняя Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы. Также в ее активе по две серебряные и бронзовые медали мировых первенств. В активе 22-летней Поздняковой золото и серебро чемпионатов мира, а также две золотые и одна серебряная награды европейских первенств.

В субботу будет разыграно два комплекта наград на чемпионате в Будапеште. Призеры будут определены в соревнованиях саблисток и рапиристов. Чемпионат мира завершится 23 июля.