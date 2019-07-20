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Летние неолимпийские виды спорта

Умер победитель Супербоула-2012 Митч Петрус

Бывшему игроку клуба "Нью-Йорк Джайентс" было 32 года

ТАСС, 20 июля. Бывший игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Нью-Йорк Джайентс" Митч Петрус скончался в возрасте 32 лет в результате теплового удара. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на AP.

Спортсмена доставили в больницу после работы в магазине своей семьи 18 июля вечером. Согласно данным метеослужбы, температура воздуха в районе, где жил и работал Петрус, достигала плюс 38 градусов.

Клуб "Нью-Йорк Джайентс" выразил соболезнования семье и близким Петруса. "Мы опечалены новостью о смерти Митча. Наши мысли с его семьей и близкими. Он был выдающимся спортсменом, невероятным товарищем по команде и настоящим бойцом", - говорится в заявлении.

Вместе с клубом он выиграл Супербоул в 2012 году, завершил спортивную карьеру в 2013 году. Выступал на телевидении в качестве эксперта и аналитика.

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Летние неолимпийские виды спорта
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