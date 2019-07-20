Гассиев извинился перед болельщиками за отмену дебютного боя в супертяжелом весе

Поединок должен был состояться 27 июля в Арлингтоне (США, штат Техас). В пятницу стало известно, что 25-летний россиянин получил повреждение, из-за которого не сможет принять участие в бое.

ТАСС, 20 июля. Российский боксер Мурат Гассиев принес извинения болельщикам за срыв дебютного поединка в супертяжелом весе против американца Джоуи Давейко. Заявление Гассиева опубликовано в его аккаунте в Instagram.

"Прошу прощения у всех болельщиков и любителей бокса из-за того, что мой бой 27 июля не состоится, - написал боксер. - Прошу прощения у команды Джоуи Давейко и у него самого за эти непредвиденные обстоятельства. Это спорт, такое случается. Когда наступит ясность, обязательно сообщим о дальнейших планах".

Гассиев провел последний поединок 21 июля 2018 года против украинца Александра Усика. Россиянин уступил сопернику, лишившись титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Российский боксер провел на профессиональном ринге 28 поединков. На счету спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Еще один бой Гассиева - против американца Айзии Томаса - был признан несостоявшимся.