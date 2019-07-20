{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по водным видам спорта

Ильиных и Назин стали десятыми в прыжках в воду с трехметрового трамплина в миксте на ЧМ

Победу одержали австралийцы Мэддисон Кини и Мэттью Картер

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Россияне Кристина Ильиных и Сергей Назин заняли десятое место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина среди смешанных пар на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Россияне показали результат 273,24 балла.

Победу одержали австралийцы Мэддисон Кини и Мэттью Картер, которые набрали 304,86 балла. Второе место заняли канадцы Дженнифер Абель и Франсуа Имбо-Дюлак (304,08), третьими стали немцы Тина Пунцель и Лу Массенберг (301,62).

С момента введения данной дисциплины в программу (2015 год) российские спортсмены не становились призерами мирового первенства.

24-летняя Ильиных является бронзовым призером мирового первенства (2017) в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, также на ее счету одна золотая (2017), две серебряные (2014, 2015) и три бронзовые (2015, 2016, 2018) медали чемпионатов Европы. На текущем чемпионате мира она стала пятой в прыжках с метрового трамплина. 31-летний Назин является серебряным призером Универсиады (2013), на этом чемпионате мира он стал серебряным призером в командных прыжках.

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 12 золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (7-4-0). Третье место занимает команда Германии (2-1-3). Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира завершатся позднее в субботу. Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай127120
2Россия74011
3Германия2136
4Бразилия2002
5Франция1315
6Украина1045
7Австралия1012
8Венгрия1001
9Италия0325
10США0257
Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
Бокс
Федерация бокса России оплатит лечение Максима Дадашева
Российский боксер получил тяжелую травму мозга в поединке против пуэрториканца Субриэля Матиаса
Читать полностью