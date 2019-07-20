Ильиных и Назин стали десятыми в прыжках в воду с трехметрового трамплина в миксте на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Россияне Кристина Ильиных и Сергей Назин заняли десятое место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина среди смешанных пар на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Россияне показали результат 273,24 балла.
Победу одержали австралийцы Мэддисон Кини и Мэттью Картер, которые набрали 304,86 балла. Второе место заняли канадцы Дженнифер Абель и Франсуа Имбо-Дюлак (304,08), третьими стали немцы Тина Пунцель и Лу Массенберг (301,62).
С момента введения данной дисциплины в программу (2015 год) российские спортсмены не становились призерами мирового первенства.
24-летняя Ильиных является бронзовым призером мирового первенства (2017) в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, также на ее счету одна золотая (2017), две серебряные (2014, 2015) и три бронзовые (2015, 2016, 2018) медали чемпионатов Европы. На текущем чемпионате мира она стала пятой в прыжках с метрового трамплина. 31-летний Назин является серебряным призером Универсиады (2013), на этом чемпионате мира он стал серебряным призером в командных прыжках.
В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 12 золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (7-4-0). Третье место занимает команда Германии (2-1-3). Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира завершатся позднее в субботу. Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|12
|7
|1
|20
|2
|Россия
|7
|4
|0
|11
|3
|Германия
|2
|1
|3
|6
|4
|Бразилия
|2
|0
|0
|2
|5
|Франция
|1
|3
|1
|5
|6
|Украина
|1
|0
|4
|5
|7
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|8
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|9
|Италия
|0
|3
|2
|5
|10
|США
|0
|2
|5
|7