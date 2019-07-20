Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии после трепанации черепа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Состояние российского боксера Максима Дадашева после проведенной трепанации черепа оценивается как критическое. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.

"Макс перенес операцию. Доктор говорит, что он находится в критическом состоянии", - сказал Климас.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Врачи провели трепанацию черепа.

28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.