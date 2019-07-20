Мальцев сравнил соревнования микст-дуэтов синхронистов с танцами на льду

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Российский синхронист Александр Мальцев считает, что соревнования микст-дуэтов должны быть представлены на Олимпийских играх, поскольку по форме они не сильно отличаются от танцев на льду, которые уже давно включены в олимпийскую программу. Такое мнение он высказал журналистам после завоевания золотой медали на чемпионате мира в Кванджу.

Мальцев в паре с Майей Гурбанбердиевой в субботу завоевали золотые медали в произвольной программе в соревнованиях смешанных дуэтов. Для них это вторая победа на текущем чемпионате мира, ранее они выиграли техническую программу. Соревнования микст-дуэтов пока не включены в олимпийскую программу, однако Международная федерация плавания (FINA) может предложить их в качестве одной из дисциплин для Игр 2024 года.

"Микст-дуэты, на мой взгляд, один из самых интересных видов программы, потому что это аналог парного фигурного катания и танцев на льду. Мне кажется, было бы логичным сделать мужское и женское соло и смешанные дуэты, как в фигурном катании. И группы с участием мужчин здорово бы смотрелись", - сказал Мальцев.

"Смешанные дуэты по всем параметрам вписываются в принципы МОК, у нас гендерное равенство в спорте, миксты возникают и в других видах спорта, мы надеемся, что это случится", - добавил он.

Мальцев является самым титулованным синхронистом мира, на его счету четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов мира.