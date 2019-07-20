Самый титулованный синхронист мира Мальцев не собирается почивать на лаврах

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Александр Мальцев после завоевания двух медалей чемпионата мира в Кванджу не собирается останавливаться на достигнутом, звание самого титулованного синхрониста планеты не лишит его мотивации работать дальше. Об этом он заявил журналистам в субботу после завоевания золотой медали в произвольной программе в миксте.

Для Мальцева, который выступал в паре с Майей Гурбанбердиевой, это вторая золотая медаль в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира в Кванджу. 24-летний Мальцев является самым титулованным синхронистом мира, на его счету четыре золотые и две серебряные медали мировых первенств.

"Я об этом не думаю, для меня главное - хорошо выступать, чтобы у нас были не только высокие результаты, но и качество выступления было высоким и высокохудожественным. Хочется доносить образ программы и всячески развивать нашу дисциплину, привлекая мальчиков в наш вид спорта. Почивать на лаврах - не для меня", - сказал Мальцев.

Микст-дуэты пока не включены в олимпийскую программу, однако Международная федерация плавания может предложить их в качестве одной из дисциплин синхронного плавания для Игр 2024 года в Токио. Мальцев заявил, что пока планирует продолжать карьеру вне зависимости от возможного решения Международного олимпийского комитета по этому вопросу.

"Наперед я не думаю, у меня есть ближайшие планы. Вопрос Олимпийских игр 2024 года еще остается открытым, и моя задача - приложить максимум усилий, чтобы сдвинуть его с мертвой точки", - подчеркнул он.