{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Врачи считают, что боксер Дадашев может вернуться к нормальной жизни после трепанации

Российский спортсмен получил отек мозга в поединке против пуэрториканца Субриэля Матиаса

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Врачи полагают, что российский боксер Максим Дадашев может восстановиться и вернуться к нормальной жизни после трепанации черепа. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.

На эту тему

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Врачи провели трепанацию черепа.

"У Дадашева начался отек мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отек должен снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни", - сказал Климас.

28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

Теги
Бокс
ЧМ-2019 по водным видам спорта
Ильиных считает, что судьи прощают ошибки китайским прыгунам в воду
По словам россиянки, они заработали репутацию спортсменов, которые почти не допускают ошибок
Читать полностью