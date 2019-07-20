Дворкович в Международный день шахмат отметил рост популярности игры в мире

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович назвал важным рост популярности вида спорта по всему миру, в частности отметил включение шахмат в программы континентальных игр. Об этом он рассказал ТАСС в Международный день шахмат.

20 июля 1924 года в Париже была создана FIDE.

"Для нас очень важным шагом является включение шахмат в официальную программу различных континентальных игр, - заявил Дворкович. - В этом году это будут Африканские игры в Марокко в августе. В следующем году шахматы будут официальной частью Азиатских игр".

"В этот раз самое большое событие праздничного дня состоится в Риге, где проходит Мемориал Таля. Международный день шахмат - это повод вспомнить о значимости самой древней интеллектуальной игры в мире, о том, что она является соединением спорта, искусства и науки. Сегодня десятки миллионов людей во всем мире играют в шахматы, онлайн играется порядка 5 млн партий в день", - добавил он.

Международный день шахмат отмечается с 1966 года.