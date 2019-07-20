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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Россиянки сыграют с ватерполистками из Австралии в 1/4 финала ЧМ по водным видам спорта

Встреча пройдет 22 июля

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло встретится с командой Австралии в четвертьфинале чемпионата мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.

Австралийские ватерполистки обыграли сборную Казахстана в 1/8 финала со счетом 13:3. Российская команда напрямую пробилась в 1/4 финала турнира, выйдя в плей-офф с первого места в группе. В случае победы над австралийками сборная России встретится в полуфинале с победительницами матча между сборными США и Греции. В двух других четвертьфиналах сборная Испании сыграет против команды Нидерландов, итальянки встретятся с венгерскими ватерполистками. Встречи пройдут 22 июля.

На предыдущем чемпионате мира российская команда стала обладателем бронзовых наград.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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