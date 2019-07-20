Международные соревнования по рафтингу пройдут на Горном Алтае в 2023-2024 годах

ТАСС, 20 июля. Горный Алтай примет международные соревнования по рафтингу. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец в субботу по итогам рабочего совещания в Республике Алтай, посвященного вопросам развития туризма, культуры и спорта.

"[В ходе совещания] мы пришли к конкретным решениям по <…> организации и проведению здесь международных соревнований по рафтингу", - сказала Голодец.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Республики Алтай, планируется, что международный чемпионат будет проведен на Горном Алтае в 2023-2024 годах. Конкретные сроки проведения соревнований будут зависеть от того, когда будет создана необходимая для них инфраструктура.

Рафтинг на Алтае является одним из наиболее распространенным видов спорта. Его развитию способствует большое количество горных рек, которые есть на территории республики. Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин на совещании с вице-премьером РФ предложил рассмотреть возможность создания в регионе базового центра Сибири по развитию видов спорта на бурной воде.

"Для улучшения результатов спортсмены просят построить в Горно-Алтайске гребной канал, где можно тренироваться постоянно. Кроме того, есть предложение создать у нас базовый центр Сибири по развитию видов спорта на бурной воде, что позволит готовить спортсменов в таких видах, как слалом, рафтинг, родео, экстремальный сплав, а также водных гидов-инструкторов для туристов", - приводит пресс-служба слова Хороходина.

Региональные власти отметили, что данная инициатива получила одобрение, вопрос о строительстве гребного канала и создания центра водных видов спорта будет проработан более детально в ближайшее время.