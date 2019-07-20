Сборная России по синхронному плаванию выиграла золото в комбинации на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Россиянки за программу "Половецкие пляски" получили 98,0000 балла. Второе место заняли китаянки (96,5667), третьими стали украинки (94,5333).

В составе сборной России выступали Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаела Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Варвара Субботина и Вероника Калинина. Россиянки также одержали победу в квалификации, несмотря на снятие балла за превышение времени исполнения программы.

На предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2017 году, сборная России не выступала в данной дисциплине. С момента введения комбинации в программу чемпионатов мира (2003 год), россиянки одержали шесть побед (2005, 2007, 2011, 2013, 2015, 2019).

На текущем чемпионате мира в 9 из 10 видов программы россияне завоевали золотые медали. В дисциплине "хайлайты" сборная России представлена не была.

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 12 золотых, восемь серебряных и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (9-4-0). Третье место занимает команда Германии (2-1-3). Комбинация завершила программу синхронного плавания на мировом первенстве. Чемпионат мира завершится 28 июля.