Винер-Усманова: российские юниорки, выступающие на ЧМ, будут претендовать на участие в ОИ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские участницы юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике будут претендовать в следующем сезоне на попадание в состав на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщила журналистам главный тренер сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

"Я думаю, что почти все участницы этого турнира вряд ли смогут поехать на ближайшие Олимпийские игры, - заметила Винер-Усманова. - Кроме российских. В России есть претендентки, которые будут готовиться по программе взрослых и будут соревноваться с нашими фаворитами".

"У нас спортивный принцип. Если выиграют, то поедут. Как когда-то поехала Женя Канаева, а не поехала Вера Сесина, потому что Женя выиграла", - заключила глава ВФХГ.

За национальную команду России на юниорском чемпионате мира в Москве выступают Лала Крамаренко, Дария Сергаева, Анастасия Симакова (все - индивидуальная программа), Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко (все - группа).

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.