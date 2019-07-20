Винер-Усманова уверена, что юниорский ЧМ по художественной гимнастике станет традиционным

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике, который впервые проходит в эти дни в Москве, станет традиционным и будет проводиться один раз в два года. Своим мнением о перспективах этих соревнований поделилась с журналистами главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

"Да, это первый чемпионат мира среди юниорок, на который приехало больше стран, чем на взрослый чемпионат мира, - заметила Винер-Усманова. - Когда я была действующим вице-президентом технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG), я всегда об этом (о проведении юниорского ЧМ - прим. ТАСС) говорила и просила руководство FIG [организовать турнир], но внимание на мои слова не обращали. И даже когда появился такой турнир, как юношеские Олимпийские игры, все равно это не подействовало. Сейчас у нас новый президент, Моринари Ватанабе, который является подвижником, человеком, который по-настоящему любит гимнастику".

"Он решил провести такие тестовые соревнования, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Думаю, что касается и спортивной гимнастики, и наших соревнований по художественной гимнастике, решение будет однозначно положительным, чтобы соревнования эти проводить раз в два года. Юниоры смогут выступать и идти уже к взрослым победам", - считает глава ВФХГ.

Ранее президент технического комитета FIG по художественной гимнастике Наталья Кузьмина сообщила журналистам, что решение о возможности проведения в будущем следующих юниорских ЧМ один раз в два года будет принято по итогам московского турнира.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Москве с 19 по 21 июля. В индивидуальной программе выступают 137 гимнасток, в групповых - 186. Спортсменки, представляющие 61 страну, разыграют четыре медали в индивидуальной программе (в отдельных упражнениях), три - в групповой и одну командную награду.