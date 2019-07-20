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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Россиянин Бондарь завоевал бронзу в прыжках в воду с вышки на чемпионате мира

Он показал результат 541,05 балла
Александр Бондарь EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Александр Бондарь
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Бондарь завоевал бронзовую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Россиянин показал результат 541,05 балла.

Победу одержал китайский спортсмен Ян Цзянь, который набрал 598,65 балла. Второе место занял его соотечественник Ян Хао (585,75). Все 12 участников финала завоевали лицензии на Игры-2020.

В последний раз российский спортсмен выигрывал золото ЧМ в прыжках в воду с вышки в 2007 году - Глеб Гальперин стал сильнейшим на мировом первенстве в Мельбурне.

Ранее на чемпионате мира в Кванджу Бондарь вместе с Виктором Минибаевым стал серебряным призером в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Бондарь также является двукратным чемпионом Европы в составе сборной России. Ранее он выступал за национальную команду Украины, в составе которой становился бронзовым призером чемпионата мира, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. 

Прыжки с 10-метровой вышки завершили программу прыгунов в воду на мировом первенстве. Российские спортсмены завоевали три серебряные и одну бронзовую медали.

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 13 золотых, девять серебряных и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (9-4-1). Третье место занимает команда Германии (2-1-3). Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай139123
2Россия94114
3Германия2136
4Бразилия2002
5Франция1315
6Украина1056
7Австралия1012
8Венгрия1001
9Италия0426
10США0257
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