Около 35 тыс. болельщиков посетят матч чемпионата России по футболу "Ростов" - "Спартак"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 35 тыс. болельщиков ожидается на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ростовского клуба.

"На матче ожидается около 35 тыс. зрителей", - говорится в сообщении.

Встреча пройдет в субботу на "Ростов-Арене", которая вмещает 45 тыс. зрителей. Игра начнется в 21:30 мск.

Ранее болельщики "Ростова" в открытом письме выразили недовольство поздним началом домашних игр команды. РПЛ разъяснила причины проведения матчей в позднее время, отметив, что это связано с высокой температурой в южных регионах летом, а также согласованием с основным телевещателем. Также было отмечено, что проведение матчей в 21:30 мск будет действовать только в июле и августе.

В первом туре "Ростов" обыграл дома "Оренбург" со счетом 2:1, а "Спартак" добился домашней победы над "Сочи" - 1:0.

На стадионе "Ростов-Арена" были сыграны четыре матча группового этапа чемпионата мира - 2018 и встреча 1/8 финала турнира.