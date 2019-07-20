Газизов: индивидуальное мастерство футболистов помогло "Краснодару" победить "Уфу"

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Индивидуальные качества футболистов "Краснодара" помогли клубу добиться волевой победы в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 против "Уфы" со счетом 3:2. Такое мнение ТАСС в субботу по телефону высказал генеральный директор клуба из столицы Башкирии Шамиль Газизов.

"Уфа" вела со счетом 2:0 по окончании первого тайма, в составе уфимцев отличились Кэтэлин Карп (29-я минута) и Джемал Табидзе (40). После перерыва игроки "Краснодара" забили трижды, голами отметились Юнес Намли (49) и Тонни Вилена (73), на 87-й минуте мяч в свои ворота забил Табидзе.

"Мы отлично отыграли первый тайм и не собирались играть на удержание счета после перерыва. Первый гол "Краснодара" в начале второго тайма нас надломил, игра поменялась, в конечном счете, индивидуальное мастерство игроков "Краснодара" помогло команде добиться победы. Мы будем двигаться дальше, стараться более агрессивно играть. От нас сегодня просили красивой игры, мы ее показали, болельщики увидели большое количество голов", - сказал Газизов.

После двух матчей "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, не имея в активе набранных очков, "Краснодар" расположился на седьмой строчке с тремя очками. В следующем туре 27 июля "Уфа" проведет домашнюю встречу против самарских "Крыльев Советов", в тот же день "Краснодар" на своем поле примет "Сочи".