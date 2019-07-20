Моисеева: китайские прыгуны в воду в Кванджу взяли реванш за неудачи на прошлом ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Китайские прыгуны в воду на чемпионате мира в Кванджу стремились завоевать все золотые медали, чтобы реабилитироваться за ряд неудач на турнире двухлетней давности. Такое мнение журналистам высказала главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

В субботу на чемпионате мира в Кванджу завершились соревнования по прыжкам в воду, в заключительном старте Александр Бондарь занял третье место в прыжках с вышки. Первые два места заняли китайские спортсмены - Ян Цзянь и Ян Хао. Сборная Китая на этом турнире завоевала 12 из 13 золотых медалей, причем от выступления в одной из дисциплин они отказались сами.

"Да, сегодня они снялись со смешанных синхронных прыжков на трехметровом трамплине, была версия, что они это сделали, чтобы отдать хотя бы одну золотую медаль, - сказала Моисеева. - Но у них была очень сильная подготовка к соревнованиям, потому что они давно хотят выиграть все медали. Проигрыш на чемпионате мира в Будапеште в 2017 году (китайцы завоевали 8 золотых наград из 13 - прим. ТАСС) их сильно подстегнул".

"Но нельзя сказать, что они вне конкуренции, с ними можно бороться. Конечно, они сильнее, но бороться с ними было можно", - добавила она.

Российские прыгуны в воду в Кванджу завоевали три серебряные и одну бронзовую медали.