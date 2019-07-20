Российские прыгуны в воду выиграли четыре медали на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам в воду завоевала четыре медали на чемпионате мира 2019 года в южнокорейском Кванджу. Соревнования среди прыгунов завершились в субботу.

Российские прыгуны завоевали три серебряные и одну бронзовую награду. Первую медаль в копилку сборной России принесли Екатерина Беляева и Виктор Минибаев, ставшие серебряными призерами в прыжках с 10-метровой вышки среди смешанных пар. Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебряные медали в командных соревнованиях. Минибаев и Александр Бондарь стали вторыми в синхронных прыжках с вышки, Бондарь также стал бронзовым призером мирового первенства в прыжках с вышки.

На чемпионате мира 2017 года россияне выиграли пять медалей (1-2-2). Золотую награду завоевали Илья Захаров и Евгений Кузнецов в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, а Захаров также стал третьим в прыжках с трехметрового трамплина. Минибаев и Бондарь выиграли серебро в синхронных прыжках с вышки. Надежда Бажина стала второй в прыжках с метрового трамплина, а также завоевала бронзовую медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Кристиной Ильиных.

Больше всего медалей на текущем чемпионате мира в прыжках в воду завоевали китайские спортсмены - 12 золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. Китайцы одержали победы в 12 из 13 видов соревновательной программы, впервые в истории чемпионатов мира одна команда выиграла более 10 золотых наград в прыжках в воду (13 комплектов наград разыгрывается с чемпионата мира 2015 года).

Команда Китая занимает первое место в общекомандном зачете (13-9-1), на втором месте идет сборная России (9-4-1), на третьем - команда Германии (2-1-3).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.