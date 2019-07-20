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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Российские прыгуны выполнили медальный план на ЧМ, но не добрали олимпийских лицензий

Российские прыгуны в воду завоевали четыре медали на чемпионате мира - 2019
Александр Бондарь и Виктор Минибаев EPA-EFE/Tamas Kovacs
Описание
Александр Бондарь и Виктор Минибаев
© EPA-EFE/Tamas Kovacs

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Российская команда по прыжкам в воду на чемпионате мира в Кванджу сумела выполнить медальный план, однако недобрала олимпийских лицензий. Такое мнение журналистам высказала главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

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В субботу на чемпионате мира в Кванджу завершились соревнования по прыжкам в воду, в заключительном старте Александр Бондарь занял третье место в прыжках с вышки. Российские прыгуны в воду на чемпионате мира - 2019 завоевали три серебряные и одну бронзовую медаль.

"План был - три медали, желательно в олимпийских видах, - сказала Моисеева. - Но не менее важным было завоевание олимпийских лицензий. По моему плану их должно было быть шесть, получилось - четыре", - сказала Моисеева.

"Я надеялась, что у нас будет еще одна лицензия в мужской вышке и в женском трехметровом трамплине, но Елене Черных было сложно попасть в число 12 сильнейших", - пояснила она.

Сборная Китая на этом турнире завоевала 12 из 13 золотых медалей, причем от выступления в одной из дисциплин она отказалась сама.

Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
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