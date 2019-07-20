Российские регбистки не испытали проблем с приездом на этап ЧЕ в Харьков

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 не испытала проблем и в полном составе прибыла на второй этап чемпионата Европы в Харьков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации регби России.

"Все, кто изначально должен был поехать на этап, все в заявке, все вышли на поле, никаких проблем нет", - сообщили в пресс-службе.

На первом этапе чемпионата Европы, который прошел 29-30 июня во французском Маркусси, россиянки заняли второе место. Чемпион Европы определится по итогам этапа в Харькове.

В первый день турнира россиянки обыграли команды Бельгии (43:0) и Нидерландов (22:12) и в заключительном матче группового этапа сыграют в субботу против англичанок.

Соревнования завершатся 21 июля.