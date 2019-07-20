Тренер Моисеева надеется на изменение критериев отбора в сборную России по прыжкам в воду

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева надеется, что критерии отбора в национальную команду в олимпийском сезоне будут изменены. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.

Состав сборной на чемпионат мира формировался исключительно на основании результатов чемпионата России, что, в частности, не позволило лидерам женской команды Кристине Ильиных и Марии Поляковой выступить в индивидуальном турнире на трехметровом трамплине.

"Надеюсь, что руководство федерации разрешит мне пересмотреть критерии отбора. Да, он будет через чемпионат России, но несколько иначе, - сказала Моисеева. - Хотелось бы еще и ввести некий норматив, позволяющий главному тренеру включать в команду спортсменов на основании внутреннего рейтинга, который основан на опыте участия в соревнованиях, стабильности выступлений, коэффициентах".

Российские прыгуны в воду на чемпионате мира в Кванджу завоевали три серебряные и одну бронзовую награды. Они сумели выполнить медальный план на турнир (три награды), однако недобрали две олимпийских лицензии, их у сборной России по итогам турнира четыре.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио.