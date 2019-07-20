Супруга боксера Дадашева в ближайшее время вылетит в США

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Супруга Максима Дадашева, перенесшего трепанацию черепа в связи с отеком мозга после боя, в ближайшее время вылетит в США. Об этом ТАСС сообщил российский боксер Дмитрий Бивол.

"Ужасно, что такое происходит с близкими, да и вообще с людьми, но это бокс и такие последствия он несет за собой. Супруга Максима собирается в ближайшее время прилететь в США, но у Максима есть команда, менеджер, они все любят Макса и сейчас присматривают за ним, как могут. Мало кто в силах чем-то помочь сейчас, все зависит от поправки после операции", - сообщил Бивол.