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Бокс

Супруга боксера Дадашева в ближайшее время вылетит в США

Российский спортсмен перенес трепанацию черепа в связи с отеком мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Супруга Максима Дадашева, перенесшего трепанацию черепа в связи с отеком мозга после боя, в ближайшее время вылетит в США. Об этом ТАСС сообщил российский боксер Дмитрий Бивол.

"Ужасно, что такое происходит с близкими, да и вообще с людьми, но это бокс и такие последствия он несет за собой. Супруга Максима собирается в ближайшее время прилететь в США, но у Максима есть команда, менеджер, они все любят Макса и сейчас присматривают за ним, как могут. Мало кто в силах чем-то помочь сейчас, все зависит от поправки после операции", - сообщил Бивол.

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В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Врачи провели трепанацию черепа.

28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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