Маргарита Мамун в случае рождения дочери хотела бы отдать ее в художественную гимнастику

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, которая в скором времени станет мамой, в случае рождения дочери хотела бы, чтобы та занималась художественной гимнастикой. Об этом Мамун сообщила журналистам.

Мамун в середине июля объявила, что они с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка. "Я готова к новым преодолениям, я же спортсменка", - подчеркнула 23-летняя гимнастка.

На вопрос одного из журналистов, хотела бы она, если родится дочь, чтобы та занималась художественной гимнастикой, Мамун ответила следующее: "Я считаю, что лучшего вида спорта для девочки не придумать. Этот вид спорта развивает тело, мысли, культуру, красоту. И самое важное - спортивный характер. Поэтому, конечно, да".

"Что касается занятий спортом, то все должно зависеть от ребенка. Например, я сама захотела ходить на художественную гимнастику", - заметила Мамун.