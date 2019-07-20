Бондарь будет готовиться побеждать китайских прыгунов в воду на Олимпиаде

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 20 июля. /ТАСС/. Российский прыгун в воду Александр Бондарь на Олимпийских играх 2020 года в Токио будет настраиваться побеждать китайских конкурентов, которые обошли его на чемпионате мира в Кванджу. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований в прыжках с вышки, где он занял третье место.

Россиянин показал результат 541,05 балла. Победу одержал китайский спортсмен Ян Цзянь, который набрал 598,65 балла, второе место занял его соотечественник Ян Хао (585,75).

"Я доволен, но хотел, чтобы получилось не почти все, а абсолютно все, - сказал Бондарь. - Будем работать и стараться, чтобы вся программа получалась. Считаю, что с китайцами бороться можно. Когда у меня прыжки будут на уровень выше, им будет психологически тяжелее. Сейчас передо мной будет стоять задача отобраться на Олимпийские игры и шлифовать ту программу, которая есть".

При этом спортсмен рассказал, что в его арсенале пока нет самого сложного прыжка в мире с коэффициентом 4,1, который практически идеально исполнил победитель соревнований Ян Цзянь. "Тяжело, но в нашем виде все возможно. Что касается этого прыжка, то сейчас он исполнил его на 114 баллов, а я видел в его исполнении на 126, если не ошибаюсь. Тогда в зачет пошли все десятки", - рассказал он, отметив, что свое выступление на чемпионате мира считает достойным.

Бронза для Бондаря стала первой личной наградой на чемпионатах мира.