Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова победила в соревнованиях по прыжкам с шестом на десятом этапе "Бриллиантовой лиги". Соревнования проходят в Лондоне.

Спортсменка показала результат 4,75 метра. Второе место заняла представительница Греции Катерина Стефаниди, которая показала такой же результат как и россиянка, однако гречанка потратила большее количество попыток. Третье место заняла британка Холли Брэдшоу (4,65 м). Лучший результат сезона 28-летней Сидоровой - 4,77 м.

Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещениях, чемпионкой Европы, двукратной победительницей и бронзовым призером чемпионатов Европы в помещениях.

Этап в Лондоне продолжится 21 июля, в соревнованиях в воскресенье примет участие российский прыгун в высоту Илья Иванюк. Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 18 августа в английском Бирмингеме.