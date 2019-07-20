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Футбол в России

"Арсенал" победил "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

В составе самарского клуба третий гол в сезоне забил 22-летний нападающий Александр Соболев
Футболисты "Арсенала" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Футболисты "Арсенала"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 20 июля. Тульский "Арсенал" на выезде одержал победу со счетом 3:2 над самарским клубом "Крылья Советов" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в составе хозяев третий гол в сезоне забил 22-летний нападающий Александр Соболев, возглавивший гонку бомбардиров. Встречу на стадионе "Самара-Арена" посетило 15 780 зрителей.

Забитые мячи у "Арсенала" на свой счет записали российский полузащитник Сергей Ткачев (22-я минута), замбийский нападающий Эванс Кангва (24) и румынский нападающий Александру Тудорие (52), для которого гол стал дебютным в РПЛ. В составе "Крыльев Советов" отличились Соболев (43) и Тарас Бурлак (56). Нападающий Соболев забил ударом через себя, для форварда этот гол стал третьим в двух матчах текущего чемпионата, на данный момент он является лучшим бомбардиром первенства. Соболев провел 37-й матч в чемпионатах России, в которых забил десять мячей ("Крылья Советов" - 14 матчей, 4 гола; "Томь" - 13, 3; "Енисей" - 10, 3).

На 63-й минуте Тудорие был заменен из-за полученного рассечения в верховом единоборстве с защитником хозяев Бурлаком. Вместо румына на поле вышел Евгений Луценко.

Клубы провели пятый очный матч в рамках чемпионатов России, "Арсенал" одержал четвертую победу, еще одна игра завершилась вничью.

В третьем туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Уфой" 27 июля, которая ранее в субботу уступила "Краснодару" со счетом 2:3, упустив по ходу второго тайма преимущество в два мяча. "Арсенал" примет "Ростов" 28 июля.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Арсенал21104-34
2Ахмат11001-03
3Крылья Советов21014-33
4Урал11003-23
5Зенит11002-13
6Ростов11002-13
7Спартак11001-03
8Краснодар21013-33
9Локомотив10101-11
10Рубин10101-11
11Динамо10101-11
12Оренбург10011-20
13Тамбов10011-20
14Сочи10010-10
15Уфа20024-60
16ЦСКА10010-20
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