"Арсенал" победил "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 20 июля. Тульский "Арсенал" на выезде одержал победу со счетом 3:2 над самарским клубом "Крылья Советов" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в составе хозяев третий гол в сезоне забил 22-летний нападающий Александр Соболев, возглавивший гонку бомбардиров. Встречу на стадионе "Самара-Арена" посетило 15 780 зрителей.

Забитые мячи у "Арсенала" на свой счет записали российский полузащитник Сергей Ткачев (22-я минута), замбийский нападающий Эванс Кангва (24) и румынский нападающий Александру Тудорие (52), для которого гол стал дебютным в РПЛ. В составе "Крыльев Советов" отличились Соболев (43) и Тарас Бурлак (56). Нападающий Соболев забил ударом через себя, для форварда этот гол стал третьим в двух матчах текущего чемпионата, на данный момент он является лучшим бомбардиром первенства. Соболев провел 37-й матч в чемпионатах России, в которых забил десять мячей ("Крылья Советов" - 14 матчей, 4 гола; "Томь" - 13, 3; "Енисей" - 10, 3).

На 63-й минуте Тудорие был заменен из-за полученного рассечения в верховом единоборстве с защитником хозяев Бурлаком. Вместо румына на поле вышел Евгений Луценко.

Клубы провели пятый очный матч в рамках чемпионатов России, "Арсенал" одержал четвертую победу, еще одна игра завершилась вничью.

В третьем туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Уфой" 27 июля, которая ранее в субботу уступила "Краснодару" со счетом 2:3, упустив по ходу второго тайма преимущество в два мяча. "Арсенал" примет "Ростов" 28 июля.