Француз Пино стал победителем 14-го этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 20 июля. Француз Тибо Пино, выступающий за команду Groupama-FDJ, стал победителем 14-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс". На горном этапе протяженностью 117,5 км, который начался во французском городе Тарб и завершился на перевале Турмале в Бареже во французских Пиренеях, он показал результат 3 часа 10 минут 20 секунд.

Второе место занял лидер общего зачета француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck - Quick-Step (+0.06), который опередил в финишном створе ставшего третьим голландца Стивена Крёйсвейка, представляющего Jumbo-Visma (+0.06). Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", стал 49-м, проиграв победителю 17 минут 11 секунд.

15-й этап протяженностью 185 км пройдет во французских Пиренеях между городами Лиму и Пра д'Альби 21 июля.

Поcле 14 этапов в общем зачете лидерство упрочил Алафилипп (56:11.29), на втором месте британец Герайнт Томас из команды Ineos (+2.02), на третьем - Крёйсвейк (+2.14). Закарин занимает 57-е место (+1:00.19).

"Тур де Франс" проходит уже в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Томас, выступавший за команду Sky.