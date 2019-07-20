Колобков отметил большой прогресс в развитии спортивной инфраструктуры в Калужской области

Колобков в субботу в рамках рабочего визита в Калужскую область посетил предприятие "Соболь", выпускающее спортивный инвентарь, центр городошного спорта в Калуге и строительную площадку дворца спорта, который будет включать ледовую арену, водный комплекс и гостиницу. Ожидается, что дворец спорта будет открыт в 2020 году. Также он побывал на тренировочной площадке "Спутник", построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года. Во время турнира на базе размещалась сборная Сенегала.

Колобков и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обсудили вопросы создания центра гребных видов спорта в Калуге. Отмечается, что на данный момент ведется проектирование объекта.

"За последнее время Калужская область достигла большого прогресса в развитии спортивной инфраструктуры, регион выполнил все показатели и по обеспеченностью населения объектами спорта, и по количеству регулярно занимающихся спортом, Калужская область - в числе лидеров. В этом году началась реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни", аналогичный проект разработан в регионе. В нем предусмотрено дополнительное финансирование строительства спортивных объектов, программа достаточно масштабная, инфраструктура, которая будет создана, позволит проводить спортивные соревнования любого уровня", - сказал Колобков.

"С каждым годом в нашем регионе увеличивается количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом. И думаю, что к 2024 году мы достигнем показателя 55%, а возможно, вовлечем в спорт гораздо больше людей и превзойдем этот показатель. Мы также рассматриваем возможности поощрения тех, кто занимается спортом и не болеет", - сказал Артамонов.

Проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы. Нацпроект также включает в себя еще четыре федеральных проекта: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.