Миллер стала победительницей юниорского ЧЕ по легкой атлетике в беге на 400 м

ТАСС, 20 июля. Россиянка Полина Миллер завоевала золотую медаль в беге на 400 м на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике (спортсмены не старше 20 лет). Соревнования проходят в шведском городе Бурос.

Миллер является обладательницей нескольких рекордов России среди юниоров. На чемпионате страны в 2018 году она победила в беге на 400 метров и завоевала серебро в эстафете 4х100м. Также она является серебряным призером чемпионата России в помещении (2017) в эстафете 4х200м и бронзовым призером турнира (2019) в беге на 200 м.

Молодежный чемпионат Европы в Буросе завершится 21 июля, в турнире принимают участие 26 российских легкоатлетов, которые выступают в нейтральном статусе.