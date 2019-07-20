Саблистка Великая завоевала серебро чемпионата мира по фехтованию

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Россиянка Софья Великая стала серебряным призером чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на саблях. Соревнования проходят в Будапеште.

Великая принесла четвертую награду для сборной России на текущем чемпионате мира. Ранее в субботу рапирист Дмитрий Жеребченко стал бронзовым призером, в пятницу рапиристка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль, шпажист Сергей Бида занял второе место.

28-летняя Харлан стала семикратной чемпионкой мира (пять раз - в индивидуальных соревнованиях и дважды в команде). Также она является олимпийской чемпионкой (2008) и серебряным призером Игр (2016) в команде, дважды бронзовым призером Олимпиады (2012, 2016) в одиночном турнире. На ее счету 8 золотых медалей на чемпионатах Европы.

Великая является олимпийской чемпионкой 2016 года в команде и серебряным призером в индивидуальных соревнованиях на Играх 2012 и 2016 годов. Россиянка семь раз побеждала на чемпионатах мира (дважды - в индивидуальных соревнованиях и пять раз в команде). Также в ее активе 14 золотых медалей чемпионатов Европы.

Чемпионата мира завершится 23 июля.