Гол Сигурдссона принес ЦСКА победу в матче чемпионата России с "Оренбургом"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА на своем поле одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:1 в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на столичном стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии 30 457 зрителей.

В составе ЦСКА отличились хорватский полузащитник Никола Влашич (30-я минута) и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон (38), единственный мяч "Оренбурга" забил российский полузащитник Никита Маляров (40), этот гол стал для него первым в составе клуба. Влашич забил шестой мяч в чемпионатах России, всего сыграв 27 матчей. Сигурдссон также отличился в шестой раз в РПЛ, проведя 23 игры.

Лучшим игроком встречи был признан Влашич. Перед началом матча символический удар по мячу нанес обладатель Кубка Гагарина в составе хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов.

Команды провели между собой пятую встречу в чемпионатах России, ЦСКА выиграл в четвертый раз, на счету "Оренбурга" одна победа.

В третьем туре ЦСКА сыграет дома с московским "Локомотивом", "Оренбург" примет петербургский "Зенит", оба матча состоятся 28 июля.

Ход матча

К первой игре чемпионата на домашнем стадионе ЦСКА подходил с неприятным осадком в виде гостевого поражения от "Крыльев Советов", а также неприятных воспоминаниях о предыдущей встрече с "Оренбургом" - весной армейцы на своем поле, оставшись в меньшинстве после удаления защитника Марио Фернандеса, проиграли со счетом 2:3.

Первый символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес нападающий сборной России по хоккею и ЦСКА Капризов, а собравшиеся на трибунах зрители тепло встретили его. Новая игра с этим соперником началась с преимуществом московской команды, но другого и не стоило ожидать, поскольку гости и не стремились играть первым номером, предпочтя действовать на контратаках. План главного тренера гостей Владимира Федотова не очень действовал, поскольку до опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева дело почти не доходило.

За первые полчаса футболисты гостей лишь однажды пробили в сторону ворот ЦСКА, а команда Виктора Гончаренко именно на 30-й минуте вышла вперед благодаря точному удару из-за штрафной в исполнении хорвата Влашича. Спустя восемь минут армейцы удвоили преимущество - лучший бомбардир прошлого чемпионата Федор Чалов по высокой дуге забросил мяч в штрафную площадь "Оренбурга", где его первым же касанием в ближний верхний угол ворот отправил исландец Сигурдссон.

Счет 2:0 к перерыву мог стать комфортным заделом для первой победы армейцев в сезоне, но "Оренбург" спустя пару минут сумел сократить отставание - Маляров воспользовался неразберихой в оборонительных порядках хозяев, нанеся точный удар. После этого команды спокойно довели дело до свистка на перерыв, во время которого небольшая группа болельщиков, посетивших все без исключения игры ЦСКА в прошлом сезоне, получила памятные подарки из рук бывшего полузащитника армейцев Элвера Рахимича.

Во втором тайме хозяева поля продолжили владеть преимуществом, но опасных моментов у ворот Александра Довбни практически не возникало. Акинфеев также долгое время находился без работы, чаще всего до капитана мяч доходил после передач своих же защитников, а не после ударов игроков "Оренбурга".

За 20 минут до конца встречи в центре поля после фола Тимура Аюпова на Фернандесе возникла потасовка, в которой принял участие даже прибежавший от своих ворот Акинфеев. Главный арбитр встречи погасил конфликт, показав предупреждения как нарушавшему правила игроку "Оренбурга", так и капитану ЦСКА. Напряжение росло, что зачастую приводило к ошибкам и новым стычкам футболистов, а опасные моменты можно было пересчитать по пальцам одной руки - два из них упустил Сигурдссон, еще один Фернандес.