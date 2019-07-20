Гол Сигурдссона принес ЦСКА победу в матче чемпионата России с "Оренбургом"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА на своем поле одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:1 в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на столичном стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии 30 457 зрителей.
В составе ЦСКА отличились хорватский полузащитник Никола Влашич (30-я минута) и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон (38), единственный мяч "Оренбурга" забил российский полузащитник Никита Маляров (40), этот гол стал для него первым в составе клуба. Влашич забил шестой мяч в чемпионатах России, всего сыграв 27 матчей. Сигурдссон также отличился в шестой раз в РПЛ, проведя 23 игры.
Лучшим игроком встречи был признан Влашич. Перед началом матча символический удар по мячу нанес обладатель Кубка Гагарина в составе хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов.
Команды провели между собой пятую встречу в чемпионатах России, ЦСКА выиграл в четвертый раз, на счету "Оренбурга" одна победа.
В третьем туре ЦСКА сыграет дома с московским "Локомотивом", "Оренбург" примет петербургский "Зенит", оба матча состоятся 28 июля.
Ход матча
К первой игре чемпионата на домашнем стадионе ЦСКА подходил с неприятным осадком в виде гостевого поражения от "Крыльев Советов", а также неприятных воспоминаниях о предыдущей встрече с "Оренбургом" - весной армейцы на своем поле, оставшись в меньшинстве после удаления защитника Марио Фернандеса, проиграли со счетом 2:3.
Первый символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес нападающий сборной России по хоккею и ЦСКА Капризов, а собравшиеся на трибунах зрители тепло встретили его. Новая игра с этим соперником началась с преимуществом московской команды, но другого и не стоило ожидать, поскольку гости и не стремились играть первым номером, предпочтя действовать на контратаках. План главного тренера гостей Владимира Федотова не очень действовал, поскольку до опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева дело почти не доходило.
За первые полчаса футболисты гостей лишь однажды пробили в сторону ворот ЦСКА, а команда Виктора Гончаренко именно на 30-й минуте вышла вперед благодаря точному удару из-за штрафной в исполнении хорвата Влашича. Спустя восемь минут армейцы удвоили преимущество - лучший бомбардир прошлого чемпионата Федор Чалов по высокой дуге забросил мяч в штрафную площадь "Оренбурга", где его первым же касанием в ближний верхний угол ворот отправил исландец Сигурдссон.
Счет 2:0 к перерыву мог стать комфортным заделом для первой победы армейцев в сезоне, но "Оренбург" спустя пару минут сумел сократить отставание - Маляров воспользовался неразберихой в оборонительных порядках хозяев, нанеся точный удар. После этого команды спокойно довели дело до свистка на перерыв, во время которого небольшая группа болельщиков, посетивших все без исключения игры ЦСКА в прошлом сезоне, получила памятные подарки из рук бывшего полузащитника армейцев Элвера Рахимича.
Во втором тайме хозяева поля продолжили владеть преимуществом, но опасных моментов у ворот Александра Довбни практически не возникало. Акинфеев также долгое время находился без работы, чаще всего до капитана мяч доходил после передач своих же защитников, а не после ударов игроков "Оренбурга".
За 20 минут до конца встречи в центре поля после фола Тимура Аюпова на Фернандесе возникла потасовка, в которой принял участие даже прибежавший от своих ворот Акинфеев. Главный арбитр встречи погасил конфликт, показав предупреждения как нарушавшему правила игроку "Оренбурга", так и капитану ЦСКА. Напряжение росло, что зачастую приводило к ошибкам и новым стычкам футболистов, а опасные моменты можно было пересчитать по пальцам одной руки - два из них упустил Сигурдссон, еще один Фернандес.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|2
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|4
|Урал
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|5
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|9
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|10
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|Уфа
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|16
|Оренбург
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0