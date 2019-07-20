Сборная России победила эстонцев в матче отборочного турнира ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Эстонии счетом 7:2 во втором матче отборочного турнира к чемпионату мира 2019 года. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

В составе сборной России дублем отметился Федор Земсков (2-я и 15-я минута), по одному голу на счету Николая Крышанова (2), Алексея Макарова (5), Юрия Крашенинникова (6), Артура Папоротного (7) и Дмитрия Шишина (34), у эстонской команды отличились Сандер Лепик (34) и Расмус Мунскинд (34).

В первом матче российская команда обыграла сборную Германии (6:2). Сборная России выступает в группе А и занимает первое место после двух туров, набрав шесть очков, на втором месте идет венгерская команда с пятью баллами. В следующем матче сборная России сыграет с венграми 21 июля (начало - 16:45 мск).

В европейском отборочном турнире к чемпионату мира принимают участие 19 коллективов, которые поделены на пять групп. По итогам первого группового этапа в следующий раунд выйдут по три лучшие команды из каждой группы, а также сборная, набравшая больше всех очков среди занявших четвертые места. Далее 16 коллективов составят восемь пар, победители противостояний пройдут во второй групповой раунд, где восемь сборных поделят на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места.

Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.