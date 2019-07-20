Гончаренко: ЦСКА было важно обыграть "Оренбург" после оплеухи от "Крыльев Советов"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Футболистам ЦСКА было важно одержать победу в матче с "Оренбургом" после поражения в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам после матча заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В субботу ЦСКА в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу обыграл "Оренбург" со счетом 2:1. В первом туре первенства столичная команда проиграла в гостях самарским "Крыльям Советов" (0:2).

"Нам, конечно, было важно после оплеухи в Самаре одержать сегодня победу. У нас был хороший настрой на игру, достаточно хорошо двигались, всю игру держали под контролем. Если бы не обидный гол с углового, более уверенно довели бы матч до победы. Хотя и так у нас во втором тайме были предпосылки, чтобы более комфортно выиграть, но и так выиграли по делу, мы держали игру под контролем", - заявил Гончаренко.

В следующем туре ЦСКА дома примет московский "Локомотив". Игра состоится 28 июля.