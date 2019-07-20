Гимнастка Семиренко считает, что ее команда на домашнем ЧМ не могла подвести болельщиков

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Обладательница двух золотых медалей юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике россиянка Дана Семиренко, выступавшая в групповых упражнениях, очень благодарна болельщикам за поддержку. Как сообщила Семиренко журналистам, она и остальные ее подруги по команде не имели права выступить плохо и огорчить зрителей.

Семиренко, Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова и Алиса Тищенко весной в Баку выиграли четыре золотые медали юниорского чемпионата Европы. В субботу они стали победительницами в групповом многоборье и в командном турнире вместе с Лалой Крамаренко, Анастасией Симаковой и Дарией Сергаевой.

"Безусловно, это год можно считать одним из самых успешных для нас, но мы не расслабляемся и работаем дальше, - заметила Семиренко. - Хочется также сказать большое спасибо болельщикам, мы не могли их подвести. Но когда мы выходили на арену, то ставили перед собой задачу сделать все, на что способны. Мы хотели победить самих себя".

"Не могу сказать, что вчера и сегодня мы выступили идеально. Всегда есть к чему стремиться. Завтра у нас будут новые старты, все начнем с начала", - отметила гимнастка.

В воскресенье гимнастки разыграют медали чемпионата в группах в отдельных упражнениях с пятью обручами и пятью лентами.