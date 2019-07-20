Сигурдссон считает, что ЦСКА провел хороший матч против "Оренбурга"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон считает, что московский клуб провел хорошую игру против "Оренбурга" во втором туре чемпионата России. Об этом 20-летний футболист сказал журналистам.

В субботу ЦСКА дома обыграл "Оренбург" со счетом 2:1, победный гол на счету Сигурдссона.

"Против нас многие команды играют от обороны, поэтому не всегда можем победить уверенно, - сказал Сигурдссон. - У "Оренбурга" не было шансов, если не считать концовки, когда Игорь Акинфеев спас нас".

"Мы провели хорошую игру, - отметил автор победного гола. - Соперник не успевал за нами, будем и дальше меняться флангами с Николой Влашичем. В моменте с моим голом мы с ним и Федором Чаловым сыграли классно, показали высокий уровень".

На вопрос о нереализованном им моменте исландский футболист сказал, что на тренировке в подобной ситуации он реализовал бы девять из 10 попыток.

"Гол Сигурдссона - плод работы на тренировках"

Полузащитник армейцев Никола Влашич, который забил первый мяч в ворота "Оренбурга", поучаствовал в голевой атаке в эпизоде со вторым мячом и был в итоге признан лучшим игроком матча. После игр хорват отметил, что футболисты ЦСКА отрабатывали игру в одно касание на тренировках, и эта работа воплотилась в гол, забитый Сигурдссоном.

"Мы создали больше моментов, у "Оренбурга" было два-три момента в концовке, - сказал Влашич. - Мы победили, это единственное, что важно".

"При счете 2:1 всегда нервно, не смогли забить третий, - отметил хорватский полузащитник. - Когда ведешь в один мяч, нужно выдержать давление. В концовке был момент после навеса, но Игорь Акинфеев спас".

"Арнор Сигурдссон забил красивый мяч после передачи Федора Чалова. Мы отрабатывали игру в одно касание на тренировках, тренер всю неделю просил нас играть так", - добавил Влашич.

"Оренбург" заслуживал большего"

Полузащитник оренбургской команды Никита Маляров считает, что "Оренбург" мог рассчитывать на большее в матче с ЦСКА. "Впечатления не особо положительные - проиграли, не смогли набрать три очка, - сказал Маляров. - Это грустно, надо уже начинать набирать очки. За неплохую игру очки не дают, но ребята бились - все молодцы. Заслуживали большего!"

"Мы пропустили нелогичный первый гол - Влашич очень удачно пробил, - отметил он. - Можно было переломить игру даже при счете 0:2, потом счет стал 1:2. На последней минуте могли забить, такую игру можно было вытянуть и до победы".

В третьем туре ЦСКА дома сыграет со столичным "Локомотивом" 28 июля. "Оренбург" в тот же день встретится с петербургским "Зенитом", место проведения матча будет определено позднее из-за того, что домашний стадион "Оренбурга" "Газовик" еще не прошел процедуру лицензирования.